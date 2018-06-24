Сочи, Краснодарский край, 25 июня, 2018, 02:57 — ИА Регнум. ФИФА завело дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии по футболу за недостойное поведение, сообщает Reuters.

Футбол

Причиной расследования стали непристойные жесты пресс-секретаря немецкой сборной Ульриха Фойгта и менеджера Немецкого футболного союза Георга Бехлау после гола Тони Крооса в сторону скамейки сборной Швеции, что спровоцировало словесную перепалку.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Германии по футболу принесла официальные извинения за некорректное поведение тренерского штаба команды в конце матча со сборной Швеции.