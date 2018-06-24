Нью-Дели, 25 июня, 2018, 02:44 — ИА Регнум. С января по апрель 2018 года включительно товарооборот между Россией и Индией составил около $3,2 млрд — это на 29,1% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Такие данные приводит торговое представительство РФ в Индии.

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Экспорт российских товаров в Индию вырос за тот же период на 40,1% — до $2,2 млрд. Значительно увеличились поставки в Индию бобовых (+600%), семян подсолнечника и других масличных культур (+457%), а также радиолокационной аппаратуры, компасов и навигационного оборудования, электрических трансформаторов.

Импорт из Индии увеличился на 10,7% и составил $1,02 млрд, сообщили в торгпредстве агентству ТАСС.

Ранее Москва и Нью-Дели договорились к 2025 году увеличить товарооборот до $30 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 году товарооборот между РФ и Индией составил $9,4 млрд, что на 21,4% превысило показатель 2016 года.

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