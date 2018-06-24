Вашингтон, 25 июня, 2018, 02:36 — ИА Регнум. США настаивают на отмене пошлин всеми государствами, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп отметил, что при отмене тарифов другими странами США готовы в ответ отменить и свои пошлины.

«Торговля должна быть честной и перестать работать в одностороннем порядке», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирует торговые вопросы с Китаем благодаря хорошим отношениям с председателем КНР Си Цзиньпином.