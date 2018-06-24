Кишинёв, 25 июня, 2018, 02:30 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе 24 июня прошла акция протеста оппозиции против отмены результатов выборов мэра Кишинева. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на улицы вышли около 10 тыс. человек.

Nathan Keirn Протест

Они требовали признать результаты выборов и утвердить мандат избранного мэра — оппозиционера Андрея Нэстасе. В центр Кишинева были стянуты более 500 сотрудников специальных войск карабинеров, однако их вмешательство не потребовалось: протест прошел мирно и инцидентов не произошло.

Организаторы акции призвали манифестантов не расходиться и перейти к протестам в режиме нон-стоп до тех пор, пока власти не признают результаты выборов. Несколько сотен человек остались на ночной протест у стен парламента Молдавии.

Высшая судебная палата Молдавии должна рассмотреть вопрос о признании итогов выборов в понедельник, 25 июня.

Кишиневский районный суд 19 июня признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, на которых оппозиционер Андрей Нэстасе победил кандидата-социалиста Иона Чебана. Позже это подтвердила Апелляционная палата. Решение было принято по жалобе социалистов, обвинивших Нэстасе в том, что в день выборов он призвал граждан приходить на участки.

Чебан, напомним, — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона. После выбывания из борьбы в первом туре бывшей и. о. мэра Сильвии Раду, поддержанной правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, Чебан считался кандидатом не только Додона, но и Плахотнюка, для которого кандидатура социалиста куда более приемлема, чем фигура протестного лидера Нэстасе.

Лидер платформы DA известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов перед выборами.

ЕС и США выразили озабоченность решением молдавского суда отменить итоги выборов в Кишиневе.