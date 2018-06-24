Будапешт, 25 июня, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Украина обижает Венгрию на фоне конфликта с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире украинского телеканала «1+1».

Венгры

Будапешт поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, однако конфликт Киева и Москвы не может и не должен служить оправданием нарушения прав венгров. Мнение некоторых украинцев о том, что Венгрия одобряет «оккупацию» части украинской территории, оскорбительно, отметил он.

«Оставьте венгров в покое», — сказал Сийярто.

Венгерский министр добавил, что ему непонятны опасения некоторых украинцев о том, что на западе страны могут возникнуть сепаратистские настроения в пользу Будапешта. Он также напомнил, что именно Венгрия активнее всех выступала за безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании, существенно ограничивший для национальных меньшинств возможность получать образование на родном языке. 22 июня Украина и Венгрия приступили к консультациям на уровне министров по вопросам реализации украинского закона об образовании.

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