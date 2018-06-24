Вашингтон, 25 июня, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Американское внешнеполитическое ведомство обеспокоено «недавними арестами» в России членов секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в микроблоге в Twitter написала официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

Дядя Сэм обвиняет

По её словам, российские власти должны освободить членов указанной организации, а также других лиц, попавших в тюрьму из-за религиозных убеждений. Речь идет о более чем ста заключенных.

«Многие из них безосновательно обвинены в экстремизме», — написала Науэрт, не уточнив при этом, какие случаи она имеет в виду.

Ранее госдеп уже призывал Москву освободить «политических заключенных». Однако 18 июня в российском посольстве в США заявили, что эти требования есть не что иное, как пропагандистские «призывы» и попытка вмешательства во внутренние дела Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года международная религиозная организация «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была включена Минюстом РФ в перечень запрещенных.

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