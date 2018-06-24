Магас, 25 июня, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Власти Ингушетии стараются способствовать скорейшему получению спецпропусков иностранными туристами от пограничной службы, сообщает «Кавказ сегодня».

Тимур Зиев / Timur Ziev Ингушетия

Отмечается, что повышенное внимание к популярному туристическому месту — Армхи — в этом году вызвано проходящим в России чемпионатом мира по футболу, однако для посещения этого курорта необходим пропуск от пограничных служб. Власти Ингушетии стараются сократить время для получения документов, в том числе принимая заявки на оформление пропусков через интернет.

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