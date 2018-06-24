Вашингтон, 25 июня, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Российский самолет Су-34 — самый передовой в мире ударный истребитель. Так считают эксперты американского военного издания Military Watch.

Mil.ru Су-34 совершает боевой вылет

«Возможности Су-34 как истребителя остаются непревзойденными для российской армии, отсутствуют и другие разработки, которые смогли бы его превзойти», — отмечают авторы.

Боевой радиус самолета превышает 1,1 тыс. км. Находящиеся в Сирии Су-34 могут поразить объекты почти на всей территории Ближнего Востока, развернутым в Калининграде боевым машинам доступны цели в Германии, Прибалтике и Скандинавии.

Издание называет вооружение Су-34 одним из самых смертоносных. Так, последняя модификация ракет Р-27 класса «воздух-воздух» превосходит европейские и американские аналоги. Дальность полета таких ракет — до 130 км.

При этом производство Су-34 обходится дешевле аналогов. Ближе всего к Су-34 по характеристикам самолеты J-16 и F-15, принятые на вооружение в США и Китае.

Российские истребители были задействованы в Сирии для борьбы с исламистскими террористами.

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