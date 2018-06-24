Гавайи, США, 25 июня, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Гавайские власти ужесточили наказание для туристов, делающих фото на фоне лавы или извергающегося вулкана, сообщает Fortune.

Извержение вулкана. Гавайи

За это нарушение туристов ждет либо штраф в размере $5 тыс., либо тюремное заключение сроком на год. Отмечается, что несмотря на популярность таких фотографий и острое желание туристов сделать подобное фото, лава все равно остается опасной даже после извержения, и эти меры приняты исключительно для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня гавайский залив Капохо заполнился потоками лавы в результате извержения вулкана Килауэа. Вулканическая активность продолжается уже почти месяц.