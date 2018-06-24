США, 25 июня, 2018, 01:26 — ИА Регнум. В городе Петалума (США) прошел 30-й ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире», в котором приняли участие 14 собак, сообщает RT.

Собака

Победителем в этом году стал английский бульдог Жа-Жа, восхитивший судей особо длинным языком, который свисает почти до земли. Хозяйка пса получила денежный приз в размере $1,5 тыс.

В прошлом году гран-при конкурса взял неополитанский мастиф Марта, которую жюри конкурса отметило за скверный характер, излишнюю слюнявость и слепоту.