Москва, 25 июня, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад, исключивший помощь западных стран в послевоенном восстановлении страны, всего лишь озвучил мнение сирийского народа. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Белик («Единая Россия»), передает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Народ Сирии знает, кто несет ответственность за превращение в руины некогда красивой и сильной страны. Арабская республика нуждается в помощи, однако не примет её от тех, кто разжигал войну на её территории, отметил парламентарий.

«Если на Западе думают, что одной рукой можно давать пощёчины, а другой протягивать деньги, то с Сирией подобная линия поведения неприемлема», — сказал Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Башар Асад заявил, что Дамаск не примет помощи в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры от западных стран. При необходимости сирийские власти обратятся к дружественным странам или согражданам, живущим за рубежом.

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