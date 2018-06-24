Эр-Рияд, 25 июня, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы подвергли ракетному обстрелу информационный центр минобороны Саудовской Аравии и ряд других объектов в Эр-Рияде. Об этом сообщает принадлежащий хуситам телеканал «Аль-Масира».

U.S. Army Пуск зенитной ракеты

По данным канала, хуситы заявили о поражении целей ракетами «Буркан». Новостной портал «Хабр аджиль» опубликовал запись, на которой видны яркие вспышки на фоне темного неба над жилыми кварталами. Обстрел происходил во время вечерней молитвы.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена, системой ПВО Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Йемене идет гражданская война. Президент страны Хади Мансур был отстранен от власти повстанцами-хуситами. Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, вторглась в Йемен. В ответ на это хуситы регулярно совершают ракетные обстрелы территории королевства.