Грозный, 25 июня, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил кандидатуру мэра Грозного Муслима Хучиева на пост председателя правительства республики. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале чеченского лидера.

Grozmer.ru Муслим Хучиев

«Мною принято решение представить парламенту Чечни кандидатуру дорогого брата, мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства Чечни», — сообщил Кадыров.

Первым вице-премьером чеченский лидер видит председателя счетной палаты республики Ису Тумхаджиева. Кадыров отметил, что Хучиев и Тумхаджиев — опытные руководители, которым под силу справиться с самыми сложными задачами.

Читайте также: Кадыров на комбайне собрал урожай нового сорта пшеницы

Муслим Хучиев был мэром столицы Чечни в 2010—2012 годах, в 2015 году его вновь избрали на этот пост. В 2016 году Хучиева назначили помощником главы Чечни по вопросам взаимодействия со СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня прежний председатель правительства республики Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента РФ Владимира Путина. Исполнение обязанностей премьер-министра было возложено на первого вице-премьера Ибрагима Закриева.