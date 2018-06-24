Пекин, 25 июня, 2018, 00:25 — ИА Регнум. В пекинском Китайском сельскохозяйственном университете (КСУ) основана Лига сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций, в которую уже вошли около 40 вузов из Китая и 30 иностранных учебных заведений из стран, расположенных по маршруту проекта «Одного пояса, одного пути». Другую группу участников Лиги составляют вузы стран, которые входят в кооперацию развивающихся государств «Юг — Юг», сообщает 24 июня Синьхуа.

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Сельскохозяйственная кооперация рассматривается важной частью «Пояса и пути». Решение вопросов продовольственной безопасности, рассматривающееся одним из критериев эффективности проекта, позволяет китайским сельскохозяйственным вузам создать за границей сеть центров научно-технического сотрудничества и образцовым агротехнических баз. Это позволит КНР расширить экспорт сельскохозяйственных технологий, а другим участникам поможет в развитии собственного аграрного сектора. Взаимовыгодный характер сотрудничества в рамках Лиги отметил ректор КСУ Сунь Цисинь, который сообщил о принятом плане действий, рассчитанном на пять лет.

В рамках Лиги будут осуществляться совместные образовательные программы, подготовка специалистов, обмен соответствующим опытом и т.д. Девять вузов, включая российскую Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, заключили ряд двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве.