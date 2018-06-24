Пекин, 24 июня, 2018, 23:57 — ИА Регнум. На полях второго саммита начальников полиций стран ООН генсек Организации Антониу Гутерришвстретился с делегацией правоохранительных органов КНР и дал высокую оценку деятельности полицейских миротворцев из Поднебесной.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Глава ООН отметил «высокую профессиональную компетенцию и этику» представителей Китая, который, по его словам, «придерживается самых высоких стандартов» при отборе и подготовке полицейских миротворческих кадров, которые в соответствующих миссиях ООН неизменно строго соблюдают правила и проявляют высокую дисциплинированность.

В ответном слове заместитель министра общественной безопасности КНР Ван Сяохун подтвердил четкое следование договоренностей, заключенных в миротворческой сфере между ООН и государственным руководством страны, пообещав и дальше наращивать потенциал китайского участия в операциях ООН.

Отметим, что только вчера генсек жестко раскритиковал руководство Сирии за продолжение наступательной операции против боевиков экстремистских организаций. С учетом российского участия в операциях сирийских правительственных сил, эту критику на свой счет может принимать и Москва. Тем самым руководство ООН демонстрирует двойные стандарты и неэффективность своей деятельности, в которой, с одной стороны, требуется все больше миротворцев для урегулирования конфликтов, а с другой, — не принимается мер по их предотвращению и минимизации ущерба. По сути, своими действиями в эти дни Гутерриш обнаруживает стремление спровоцировать противоречия между Москвой и Пекином.