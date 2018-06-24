В центре Уфы горело старинное здание
Уфа, 24 июня, 2018, 23:56 — ИА Регнум. В центре Уфы в заброшенном старинном здании вспыхнул пожар. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
(сс) skeeze
Пожарные
ЧП произошло в воскресенье, 24 июня, на перекрестке улиц Карла Марка-Пушкина. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.
«Поступило сообщение о возгорании на третьем этаже трехэтажного здания…, — сказал сотрудник пресс-службы. — Погибших нет».
Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали открытое горение.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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