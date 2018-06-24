Анкара, 24 июня, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Высокий уровень организации выборов по всей Турции вызывает особое удовлетворение. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Явка на выборах достигла уровня 90%, что стало примером для многих стран мира», — сказал турецкий лидер.

Напомним, что Эрдоган после подсчета более 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах-2018. Согласно предварительным данным, за действующего главу государства отдали голоса боле 52,5% избирателей.

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