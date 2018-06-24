Сингапур, 24 июня, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Власти Сингапура потратили около $12 млн на организацию встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в сообщении МИД Сингапура, обнародованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Фактические затраты, понесенные правительством Сингапура, составили около 16,3 млн сингапурских долларов ($12 млн)», — отмечается в заявлении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2018 г. в Сингапуре состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам саммита политики подписали документ.

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