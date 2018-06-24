Казань, 24 июня, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Если вы читаете мои превью к матчам чемпионата мира — 2018, то вы молодцы. Если делаете ставки после прочтения, то вы уже почти богатеи. Потому что я точен в прогнозах, как русские ракеты точны при попаданиях в цели. И имена тех, кто сделает игру сегодня, я назвал перед матчем: Радомель Фалькао и Хамес Родригес.

Fifa.com Матч Колумбия — Польша

Последний в матче с японцами вышел лишь на замену. Сегодня игрок «Баварии» стартанул с первых минут. В конце первого тайма он сделал классный навес в штрафную сборной Польши, где ошибся её вратарь Войцех Щесны, и Йерри Мина забил первый гол в матче. А на 75-й минуте Хамес классно отдал на Хуана Куадрадо, отрезав защитников, и тот забил третий гол в матче. А в перерыве между бенефисами Хамеса отличился Радамель Фалькао, тоже после выхода тет-а-тет с Щесны.

Польша — всё. Проиграв Сенегалу и Колумбии, она остаётся за бортом ЧМ. Но теперь интрига вот в чём: сможет ли Польша достойно сыграть против Японии в следующем туре, остановив сборную Страны восходящего солнца, выехавшую сегодня, как сообщало ИА REGNUM, в матче с Сенегалом на Кейсуке Хонде (счёт 2 — 2). Надеюсь, поляки слышали такое словосочетание, как «гол престижа». А тут требуется матч престижа. Колумбии же надо однозначно побеждать в следующем туре Сенегал.

О, эта интереснейшая группа G! Это вам не Саудовская Аравия с Египтом.

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