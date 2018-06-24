Днепропетровск, Украина, 24 июня, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с железобетонной опорой на автодороге Днепр — Кобыляки в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в воскресенье, 24 июня, вблизи поселка Обуховское. В результате инцидента погибли три человека (двое мужчин и женщина).

По последним данным, водитель автомобиля ЗАЗ Vida, который столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения, не справился с управлением.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

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