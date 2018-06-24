Анкара, 24 июня, 2018, 22:42 — ИА Регнум. По итогам подсчёта более 95% бюллетеней побеждает на президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Согласно предварительным данным, Эрдоган набирает 52,74% голосов избирателей. На второй позиции расположился кандидат от оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррем Индже с 30,7% голосов.

Отметим, что остальные претенденты на пост президента Турции пока не могут преодолеть 10-процентный барьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Турции прошли выборы президента и парламента.

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