Степанакерт, 24 июня, 2018, 22:34 — ИА Регнум. В столице Нагорного Карабаха Степанакерте сегодня при сотнях горожан и в присутствии всего высшего руководства НКР глава Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиеп. Паргев провёл чин освящения крестов и колоколов для только что построенного собора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Освящённый крест уже над собором Покрова св. Божией Матери в Степанакерте

Как сообщил архиеп. Паргев ИА REGNUM, собор получил имя Покрова св. Божией Матери.