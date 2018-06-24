Как Япония и Сенегал встретились в Екатеринбурге: фоторепортаж
Екатеринбург, 24 июня, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Сегодняшний матч в Екатеринбурге должен был решить судьбу сборных Японии и Сенегала. Одной из них было начертано судьбой попасть в плей-офф. Другая же должна была покинуть чемпионат мира по футболу.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики перед игрой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики перед игрой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Весело позируют
Алексей Колчин ИА REGNUM
Селфи в аэропорту
Но всё вышло иначе. Весьма напряженная игра на «Екатеринбург Арене» завершилась ничьей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фото на память перед матчем
Но не только игрой запомнится жителям Екатеринбурга сегодняшний день, 24 июня 2018 года. Ещё они будут долго вспоминать болельщиков сборных Сенегала и Японии. Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с улиц Екатеринбурга перед решающим матчем.
Алексей Колчин ИА REGNUM
В поддержку сборной Японии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Будут болеть
Алексей Колчин ИА REGNUM
На травке возле стадиона
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перед схваткой
Алексей Колчин ИА REGNUM
С флагом Киргизии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Японский болельщик