Екатеринбург, 24 июня, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Сегодняшний матч в Екатеринбурге должен был решить судьбу сборных Японии и Сенегала. Одной из них было начертано судьбой попасть в плей-офф. Другая же должна была покинуть чемпионат мира по футболу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики перед игрой

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики перед игрой

Алексей Колчин ИА REGNUM Весело позируют

Алексей Колчин ИА REGNUM Селфи в аэропорту

Но всё вышло иначе. Весьма напряженная игра на «Екатеринбург Арене» завершилась ничьей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фото на память перед матчем

Но не только игрой запомнится жителям Екатеринбурга сегодняшний день, 24 июня 2018 года. Ещё они будут долго вспоминать болельщиков сборных Сенегала и Японии. Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с улиц Екатеринбурга перед решающим матчем.

Алексей Колчин ИА REGNUM В поддержку сборной Японии

Алексей Колчин ИА REGNUM Будут болеть

Алексей Колчин ИА REGNUM На травке возле стадиона

Алексей Колчин ИА REGNUM Перед схваткой

Алексей Колчин ИА REGNUM С флагом Киргизии