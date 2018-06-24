Москва, 24 июня, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Трехлетний ребенок, выпавший из окна третьего этажа жилого дома в Москве, остался жив. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Dean Wissing Ребенок у окна

ЧП произошло в воскресенье, 24 июня, на улице Металлургов в районе Перово.

«С третьего этажа… упал ребенок трех лет», — сказал источник.

Ребенок, получивший травмы, экстренно госпитализирован в местную больницу. В настоящее время выясняются причины несчастного случая.

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