Эр-Рияд, 24 июня, 2018, 21:54 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии прошли похороны трех военнослужащих, погибших на днях на границе с Йеменом. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

"Двое из них (погибших) похоронены в городе Бурейде, один — в городе Аль-Хардж», — передает вещатель.

Обстоятельствах гибели военных не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хуситы регулярно наносят ракетные удары по территории Саудовской Аравии, что является ответом на интервенцию королевства во внутренние дела в Йемене.

Читайте также: Йеменские повстанцы сбили беспилотник Саудовской Аравии

А также: ПВО Саудовской Аравии перехватили очередную ракету, запущенную хуситами