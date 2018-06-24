Брюссель, 24 июня, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Лидеры шестнадцати стран ЕС в воскресенье, 24 июня, провели в Брюсселе закрытое трехчасовое совещание по вопросу о нелегальной миграции, но, судя по комментариям самих политиков, так ничего и не решили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Итальянская делегация «решительно удовлетворена» итогами неформального саммита, лидерам страны кажется, что дискуссия шла в верном направлении, сообщил на своей странице в Twitter итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Он напомнил, что обсуждение темы мигрантов будет продолжено — уже открыто и формально — в структурах ЕС на следующей неделе.

Интересно, что премьер-министр Испании Педро Санчес оценил итоги саммита (в части обсуждения предложений Италии) совсем иначе. Предложения Италии «будут изучены», передает слова Санчеса La Repubblica. Ни к каким конкретным решениям лидеры ЕС не пришли, добавил испанский премьер.

То же издание отмечает, что по итогам саммита не было подписано никаких соглашений. Впрочем, этого и не предполагалось.

Предложение Италии по вопросу о нелегальной миграции состоит в том, чтобы «собирать» мигрантов в лагерях за пределами ЕС, а потом равномерно распределять их по Союзу. Таким образом Италия рассчитывает, что либо остальные страны снимут с нее часть нынешнего груза, либо будут вынуждены принять ее точку зрения, что нелегальный поток пора блокировать.

Наблюдатели отмечают, что достижение соглашения между странами ЕС по вопросу о мигрантам маловероятно, потому что интересы у них разные, а вопрос для всех чувствительный, и любая страна не только может наложить вето на невыгодное ей решение, но и наверняка использует это право.

К примеру, канцлер Германии Ангела Меркель в комментарии для журналистов после встречи отметила тот аспект, который очень важен для ее страны: в Берлине настаивают на том, чтобы у мигрантов не было возможности самостоятельно выбирать, в какой стране ЕС они хотят получить убежище.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что главной проблемой для Европы, по его мнению, является «вторичная» миграция. Президент Франции намекает на то, что значительная часть высадившихся в Италии и Испании мигрантов стремятся переехать в другие страны, в частности в Германию и Францию.

Из столь разнородных комментариев едва ли можно сделать вывод, что стороны нашли какие-то общие решения. С другой стороны, формально у стран ЕС нет никаких препятствий к тому, чтобы принять сразу все высказанные предложения: от усиления общих границ и обустройства лагерей за пределами ЕС — до ограничения «вторичной миграции» и запрете для мигрантов выбирать страну пребывания по своему вкусу.

Еще более вероятен вариант, при котором к соглашению удастся прийти не по всем пунктам, а нерешенные на общем уровне вопросы будут регулироваться в каждом конкретном случае отдельно. Об этом говорила после встречи Ангела Меркель, отмечает La Repubblica.