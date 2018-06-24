Москва, 24 июня, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Роскосмос планирует увеличить количество запусков с космодрома «Восточный». Об этом сообщил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью RT.

Kremlin.ru Космодром Восточный

«Построили великий космодром («Восточный»), очень современный, в тайге, за короткое время, — сказал Рогозин. — Теперь его надо использовать».

По его словам, в планах госкорпорации Роскосмос — выйти на ежемесячные пуски с «Восточного».

Ранее Рогозин сообщил, что Роскосмос в ближайшее время прекратит использование ракет-носителей «Протон».

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