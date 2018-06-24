Вена, 24 июня, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Перед особым собранием стран Евросоюза в воскресенье в Брюсселе министр обороны Австрии Марио Кунасек, член Свободной партии Австрии заявил: «На мой взгляд мандат Фронтекс (ведомство, отвечающее за безопасность границ Евросоюза) следовало бы изменить таким образом, чтобы в будущем стало возможно применение на границе как полицейских так и военнослужащих. В любом случае Австрия на протяжении срока своего председательства в ЕС будет на этом настаивать и внесет соответствующее предложение в конце августа на встрече с министром обороны в Вене.»

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Солдаты будут подчиняться гражданским чиновникам и поддерживать своих коллег из пограничной полиции в материально-техническом обеспечении, в вопросах информационной осведомленности, а также в бое вой комплектации, сообщил в своем интервью газете «Welt am Sonntag» Кунасек. Целью данных мер является повышение эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой. Министр предлагает задействовать части, сформированные по данному образцу, на границах в Италии, Греции и на Балканах. Также, по его мнению, присутствие европейских пограничных отрядов было бы не лишним и на территории африканских стран. Как сообщает австрийская газета «Kronen Zeitung», министр считает сотрудничество полиции и армии очень эффективным, так как «Военные превосходно вооружены и имеют в своем распоряжении достаточное материально-техническое обеспечение, чтобы успешно осуществлять контроль над обозначенными регионами, организовывать транспортное сообщение, препятствовать незаконному переходу границ и гарантировать безопасность.