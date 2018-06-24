На Украине в ДТП пострадали 8 граждан Белоруссии
Львов, Украина, 24 июня, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Микроавтобус, в котором находились граждане Белорусии, попал в аварию на Украине. Об этом сообщил МИД Белоруссии на странице в соцсети Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
Авария произошла в субботу, 23 июня, во Львовской области.
«В ДТП… пострадало 9 граждан Белоруссии, одна из которых скончалась в больнице», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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