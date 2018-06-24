Львов, Украина, 24 июня, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Микроавтобус, в котором находились граждане Белорусии, попал в аварию на Украине. Об этом сообщил МИД Белоруссии на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла в субботу, 23 июня, во Львовской области.

«В ДТП… пострадало 9 граждан Белоруссии, одна из которых скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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