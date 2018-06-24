Дамаск, 24 июня, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Власти Сирии осуждают руководство США за выделение дополнительной финансовой помощи для неправительственной организации «Белые каски», которая ведет информационную войну против официального Дамаска. Об этом, как передает агентство SANA, говорится в заявлении министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция. Умеренная

«Данная организация («Белые каски») является основным инструментом «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая уничтожила большое количество ни в чем не повинных сирийцев», — говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт сообщила, что сирийская неправительственная организация «Белые каски» по линии госдепа США и американского агентства по международному развитию (USAID) получит в общей сложности $6,6 млн на финансирование своих программ.

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