Москва, 24 июня, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Знаменитый российский левый вингер, первый номер драфта 2001 года и один из самых влиятельных персон в русском хоккее Илья Ковальчук подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелес Кингз», информирует официальный сайт королевского клуба.

mark6mauno Илья Ковальчук

Последние шесть сезонов обладатель золотой медали олимпиады 2018 года провёл в слабой, по сравнению с НХЛ, Континентальной Хоккейной Лиге, выступая в самом богатом клубе лиги «СКА» из Санкт-Петербурга. По словам многих экспертов заокеанского телевидения, в том числе и эксперта TSN Крэйга Баттона, лучший бомбардир КХЛ последних лет потерял в скорости в связи с выступлением в лиге, в которой нет такой конкуренции между командами, как в НХЛ.

Крэйг Баттон раскритиковал «Кингз» за подписание 35-летнего Ковальчука: » Я наблюдал за Ковальчуком на Олимпийских играх 2018 года. У него нет катания. Все говорят о результативности Ковальчука в России, но вы же видите, как действует КХЛ. В лиге есть только две действительно хорошие команды, но не более. В гонке снайперов Илья отстал от Найджела Доуса на четыре шайбы. Почему же тогда «Кингз» не подписали Доуса? Прошло шесть лет с момента отъезда Ковальчука из НХЛ, и ничего не говорит в его пользу», — цитирует слова эксперта TSN издание National Post.

Отметим, что после вылета «СКА» из плей-офф Кубка Гагарина в минувшем сезоне Илья Ковальчук объявил о своих намерениях вернуться в НХЛ в надежде взять заветный Кубок Стэнли и войти в список членов тройного золотого клуба, как обладатель медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр и Кубка Стэнли. В середине апреля Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом В НХЛ.

Илья Ковальчук с 2001 по 2012 год выступал в сильнейшей Хоккейной лиге мира, начинав свою карьеру в только появившемся клубе НХЛ — «Атланта Трэшерз», которым россиянин был задрафтован под общим первым номером драфта 2001 года. «Капитан Крюк», такое прозвище получил Илья за годы выступлений в Северной Америке, успел сыграть за две франшизы НХЛ — «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз». Статистика «Кови» в НХЛ радует глаз болельщиков «Кингз». Форвард в 2012 году смог помочь «Девилз» дойти до финала Кубка Стэнли, где «дьяволов» ожидал «Лос-Анджелес». Финальная серия закончилась по итогам шести матчей в пользу «Кингз» и «Кови» упустил пока что свой единственный шанс стать обладателем Кубка Стэнли. За 11 лет выступлений на североамериканских ледовых площадках Илья Ковальчук смог удостоиться лишь одной награды — «Морис Ришар Трофи», как приз лучшему снайперу по итогам регулярного сезона. В сезоне 2003/2004 Ковальчук забросил 41 шайбу и стал лучшим по этому показателю.

По сообщениям североамериканских СМИ, контракт Ковальчука в «Лос-Анджелесе» рассчитан на 3 года с окладом в 6,25 миллионов долларов США в год.