Калининград, 24 июня, 2018, 20:41 — ИА Регнум. На Балтийской косе Калининградской области установили памятник советским танкистам, погибшим во время Восточно-Прусской наступательной операции весной 1945 года. На сегодня — это самый западный в России мемориал, увековечивающий память героев Великой Отечественной войны.

Стоп-кадр ГТРК «Калининград» «Мы погибли, чтобы вы жили». Надпись кровью

Памятный знак представляет собой цельный фрагмент брони танка Т-34, найденного на Балтийской косе энтузиастами. Мемориал создан на пожертвования поисковиков.

«На бумажке набросали, как мы это видим и пустили в работу. Дизайн мы придумывали на ходу на коленке, но чтобы он брал за душу. Вот эта надпись — «Мы погибли, чтобы вы жили» — родилась за несколько секунд. Долго мы подбирали шрифт, чтобы он рваный такой был, как будто умирающий солдат писал кровью», — цитирует «Вести-Калининград» начальника штаба поискового движения Калининградской области Сергея Сушина.

ИА REGNUM дополняет, что на Балтийской косе (в германский период — Фрише Нерунг) в 1945 году шли кровопролитные бои. 35-тысячная группировка гитлеровцы, прижатая к воде с двух сторон, отчаянно оборонялась.

На косе расположена братская могила, где похоронено более 700 советских воинов, погибших в апреле 1945 года, в том числе Герой Советского Союза капитан Леопольд Некрасов.