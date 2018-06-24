Вашингтон, 24 июня, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Властям США нужно незамедлительно депортировать нелегальных мигрантов из страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы (власти США) не можем позволить, чтобы эти люди вторгались в нашу страну», — написал глава Белого дома.

По его словам, нелегальных мигрантов, прибывающих в США, следует высылать, не дожидаясь разбирательств и суда по каждому случаю.

«Отправлять их (мигрантов) обратно — туда, откуда они прибыли», — написал Трамп, добавив, что существующая в США система является «издевательством» над хорошей иммиграционной политикой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп поручил минюсту США добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния, чтобы оно позволяло задержанным членам семей (нелегалам) вместе находиться в местах предварительного заключения — до рассмотрения дела судом.

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