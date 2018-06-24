Казань, 24 июня, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Колумбия и Польша подходили к чемпионату мира в России с большими надеждами. Подобрались крепкие команды со звёздами мирового класса: у колумбийцев есть Хамес Родригес, у поляков — Роберт Левандовски; оба, кстати, выступают за мюнхенскую «Баварию». Но в первом туре группы Н что-то пошло не так. Поляки, как сообщало ИА REGNUM, уступили Сенегалу, а колумбийцы — Японии. Южноамериканцев оценивать по первому матчу сложнее: ведь 85 минут они играли в меньшинстве.

Fifa.com Матч Колумбия — Польша

Но, так или иначе, сегодняшний матч для двух сборных — решающий. Так что в Казани в 21.00 будет настоящая жара. Адское пекло. Поражения ни полякам, ни колумбийцам не простят. Довольствоваться ничьёй? Также слабое утешение. Ранее в группе Н, как сообщало ИА REGNUM, Япония и Сенегал сыграли вничью.

На ничью же колумбийцев и поляков ставят сегодня букмекеры. Но команды будут играть на победу. Президент Федерации футбола Польши заявил, что итог дебютной игры в стране восприняли как траур. А вот колумбийца Карлоса Санчеса, заработавшего удаление в матче с Японией, вообще стали травить после матча, угрожая расправой. Команды вынуждены будут идти вперёд, и, на мой взгляд, результат данной игры будет зависеть во многом от того, насколько блеснут лидеры атак сборных: Левандовски, Родригес и Фалькао.

Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Горальски, Крыховяк, Рыбусь, Зелиньски, Ковнацки, Левандовски.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.