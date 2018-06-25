СМИ США идут на поводу у Киева, когда речь идёт о России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- За и против: CNN спросил американцев об импичменте Трампу;
- Химический след: МИД РФ выяснил, что доступ к технологиям «сирийского» зарина есть у США;
- От слов к рукоприкладству: экс-депутат Рады призвала говорящим по-русски «давать ногой в челюсть»;
- Потехе час: неудачную попытку «Нафтогаза» пошутить над «Газпромом» раскритиковали;
- Карта раздора: Bloomberg удалил «нейтральный» Крым с карты.
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