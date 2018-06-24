Пермь, 24 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. По факту столкновения моторной лодки «Казанка-М» с причалом «Пермь — 1» в Пермском крае проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

И. Савин Моторная лодка

ЧП произошло в воскресенье, 24 июня, в акватории реки Кама в Перми. В моторной лодке находились всего два человека, которые перед столкновением с причалом успели выпрыгнуть.

«Один из них доплыл до берега, — говорится в сообщении. — Второй погиб, не доплыв до берега».

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

Читайте также: Судно под флагом РФ столкнулось с лодкой, погиб один человек