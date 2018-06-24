Екатеринбург, 24 июня, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Японцы любят рыбу, африканцы — мясо. В матче в Екатеринбурге им не досталось ни того, ни другого. Игра вышла зрелищной, но итоговый результат не устроил ни Японию, ни Сенегал. Перед матчем я писал, что многое в этой игре будет зависеть от нестабильности Сенегала. Те и правда, несмотря на отличный состав и качественный футбол, периодически выключались из игры.

Fifa.com Матч Сенегал — Япония

Начало матча Сенегала и Японии прошло под знаком африканцев. Сенегальцы старались активно играть через фланги. И на 11-й минуте их старания увенчались успехом. Хоть и странным образом. Помог рикошет, как это часто уже бывало на ЧМ-2018. Игрок французского «Бордо» Юссуф Сабали выловил отбор у края штрафной и пробил. Вратарь японцев Эйдзи Кавасима отразил мяч прямо на Садио Мане — и уже от того «пятнистый» залетел в ворота. В первом тайме сенегальцы вообще были лучше, используя преимущество в антропометрических данных. Японцы же избрали странную тактику длинных передач. Но на 33-й минуте одна из них всё же прошла. И вновь сыграл фланг. Юто Нагамото выловил мяч, а Такаси Инуи подхватил его уже в штрафной и обводящим ударом пробил вратаря сенегальцев.

Второй тайм Япония доминировала. Опять же сказалась нестабильность Сенегала. Однако сперва гол залетел в ворота Кавасимы. И вновь сработали фланговые защитники. Всё тот же Сабали прострелил, а другой краёк Мусса Ваг замкнул подачу. Гол во многом напомнил вчерашний от Марко Ройса в ворота шведов. Тогда, как сообщало ИА REGNUM, Германия победила Швецию 2—1, ещё и нахамив тем своим празднованием гола. Но и это не всё! Нестабильность Сенегала персонифицировалась в игру вратаря Хадима Н'Диайе. Он неудачно сыграл на выходе, и всё тот же Инуи отдал на Кейсуке Хонду. Забивай в пустые ворота, Кейсуке — и Хонда забил. Он для японцев вообще счастливый игрок, и его выходы на замену, как правило, весьма удачны.

После ничьи сборные Сенегала и Японии, набрав по 4 очка каждая, сохраняют шансы на выход в плей-офф. Многое теперь будет зависеть от ближайшего матча Польши и Колумбии. Игра, как сообщало ИА REGNUM, состоится в Казани в 21.00. Сенегальцы и японцы, показав отличный футбол, ничьей донельзя запутали ситуацию в группе.