Грозный, 24 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах, выступающий также за английский футбольный клуб «Ливерпуль», может покинуть национальную команду после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к форварду.

Fifa.com Мохамед Салах

По данным источника телеканала, один из лучших футболистов сборной Египта, которому не понравилось освещение СМИ его встречи с главой Чечни, не хочет быть вовлечённым в не связанные с футболом истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почётным гражданином Чечни.

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