Анкара, 24 июня, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В Турции прошло в «спокойной обстановке» голосование на выборах президента и парламента 27-го созыва. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к группе избирателей в районе Касыклы в Стамбуле

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По его мнению, нынешние выборы в Турции внесут вклад в дальнейшее развитие страны.

Эрдоган также добавил, что жителям страны нужно «набраться терпения» и «ждать официальных итогов голосования».

Напомним, 24 июня 2018 г. в Турции прошли выборы президента и парламента. На высший руководящий пост страны претендовали 6 человек. По предварительным данным, после подсчета 17,6% бюллетеней на президентских выборах в Турции‍ лидирует действующий глава государства.

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