Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Финансовая схема проекта самого мощного в мире ледокола «Лидер» прорабатывается, а тем временем государство ищет площадку под его строительство. Что было сделано за последние дни в Санкт-Петербурге для того, чтобы заказ стоимостью порядка 100 млрд рублей получил Балтийский завод, пишет корреспондент Анна Горохова. 19 июня предприятие посетила межведомственная рабочая группа в составе разработчиков проекта, заказчиков, представителей органов власти и заводов. Кандидатов на получение такого крупного заказа несколько:

Iceberg.sp.ru Макет атомного ледокола «Лидер»

«Одно из предприятий, которое реально имеет опыт строительства и уже ведет строительство атомных ледоколов, — Балтийский завод, есть еще новостроящаяся верфь «Звезда» на Дальнем Востоке. Нам необходимо сделать выбор, его цель — минимизация затрат и сроков», — сообщил глава делегации, вице-премьер России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов.

Уже 20 июня «арктический» вице-губернатор Петербурга провел совещание различных организаций, вовлеченных в развитие Арктического региона, на котором были вновь перечислены заслуги города в развитии Севера, но не было принято практически важных инициатив. А 21 июня совещание прошло уже в горадминистрации, впрочем, вряд ли участившиеся в Смольном совещания решительно повлияют на федеральный центр, у которого претензии Петербурга на звание «столицы Арктики» отклика не находят. Сами по себе громкие слова основой для серьезных решений не станут, а вот реальные преимущества Балтийского завода могли бы повлиять на то, чтобы решение о выборе стройплощадки было принято в его пользу, ведь у предприятия накоплен богатый опыт производства надводных кораблей и судов с атомной энергетической установкой.

А что говорит в пользу другого претендента — верфи «Звезда», которая как раз избалована федеральным и даже президентским вниманием?

Читайте подробности: Мечты о «Лидере»: выиграет ли Петербург заказ на самый мощный ледокол?

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