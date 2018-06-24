Киев, 24 июня, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Помощник народного депутата Украины Александра Вилкула погиб в результате ДТП на трассе «Киев — Харьков» в Полтавской области. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Трагедия произошла еще в пятницу, 22 июня, вблизи села Коноплянка. По последним данным, автомобиль «Хюндай Туксон», за рулем которого находился помощник нардепа, столкнулся с автомобилем «Даф». Отмечается, что депутат скончался на месте аварии.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП.

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