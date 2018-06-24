Екатеринбург, 24 июня, 2018, 18:46 — ИА Регнум. На «Екатеринбург Арене» завершён первый тайм матча между сборными Сенегала и Японии. Счёт 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Матч Синегал — Япония

Сенегальцы забили мяч японцам в начале игры. А японцы ближе к концу тайма забили ответный мяч.

Отметим, трибуны стадиона практически полностью заполнены. Среди болельщиков есть и японская принцесса. Болельщики активно поддерживают своих футболистов.

Напомним, эта игра станет решающей. Одна из команд выйдет в плей-офф. А ещё одна, проигравшая, покинет чемпионат мира.