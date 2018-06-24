Москва, 24 июня, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Россия и США, которые разрабатывают совместные планы по освоению Луны, не откажутся от сотрудничества в космической сфере. Об этом сообщил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в беседе с RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след…, — сказал Рогозин. — Шаг влево — шаг вправо могут привести к внештатным ситуациям».

По его словам, переговоры между представителями РФ и США, которые недавно прошли на Байконуре, будут продолжены. Рогозин добавил, что космос пока как был, так и остается, «сферой вне санкций».

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