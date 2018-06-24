Лондон, 24 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. «Челси» сделал предложение «Роме» по трансферу 25-летнего вратаря сборной Бразилии Алиссону Бекеру. «Пенсионеры» намерены выкупить контракт голкипера за €70 млн. Одним из католизаторов этой сделки может послужить уход Тибо Куртуа в мадридский «Реал».

Granada Алисон Бекер

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость Бекера составляет €60 млн. Учитывая игровую форму и статус в команде, сумма выкупа контракта Алиссона составит минимум €70 млн.

Прошедший сезон бразилец провел Анна высочайшем уровне, сыграв 37 матчей в Серии А и пропустив 28 мячей. В Лиге Чемпионов 2017/18 игрок выходил на поле 12 раз и пропустил 19 голов.

Данные игрока:

Рост: 192 см

Вес: 85 кг

Сильные стороны: игра кулаками, реакция, высота прыжков, игра руками и ногами, выбор позиции.

Слабые стороны: организация обороны, лидерские качества.