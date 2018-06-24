Бангкок, 24 июня, 2018, 18:19 — ИА Регнум. На севере Таиланда в пещере Кхао Луанг пропали 12 человек. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на свои источники.

Glory Cycles Велосипед

«11 футболистов и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг, которая находится в провинции Чианграй», — передает вещатель.

23 июня у входа в пещеру были обнаружены мотоцикл и 11 велосипедов, а также рюкзаки со спортивной одеждой.

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят поисково-спасательную операцию.