Лондон, 24 июня, 2018, 18:05 — ИА Регнум. 31-летний вратарь «Борнмута» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Асмир Бегович попал в шорт-листе «Наполи», скауты которого продолжают активный поиск основного вратаря для неаполитанского клуба. Ранее «Наполи» проявлял интерес к Игорю Акинфееву, Альфонсе Ареола и Петру Чеху.

joshjdss Асмир Бегович

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €8 млн. Учитывая возраст и статус игрока в составе «вишневых», сумма трансфера может обойтись «Наполи» более, чем в €11 млн.

В прошедшем сезоне босниец принял участие в 38-ми поединках, в которых пропустил 61 мяч.

Данные игрока:

Рост: 196 см

Вес: 83 кг

Сильные стороны: реакция, игра руками, игра ногами, склонность отбивать, выбор позиции, рост, опыт.

Слабые стороны: игра на выходах, надёжностьи организация обороны.