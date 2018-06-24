Киев, 24 июня, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В сравнении с 2017 годом основные продукты на Украине подорожали на 13%, сказано в материале, опубликованном 24 июня на сайте телеканала «24».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

За год вдвое выросли цены на яйца, следом идет свекла и пшено — плюс 92% стоимости.

В полтора раза подорожало сало и на треть сигареты без фильтра.

В целом мясо стало дороже на 26%, хлеб — на 19%, алкоголь — на 10−13%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина импортирует в 22 раза больше сала, чем экспортирует.

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Возможно, это связано с продолжающейся вот уже четыре года эпидемией африканской чумы свиней.

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