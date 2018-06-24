Лондон, 24 июня, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй может грозить отставка, если она не обеспечит дополнительного финансирования министерству обороны страны. Об этом, как передает Daily Mail, сообщил глава британского минобороны Гэвин Уильямсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По данным издания, Уильямсон потребовал от Мэй увеличить на ближайшие 10 лет финансирование военного ведомства на 20 млрд фунтов стерлингов.

По его словам, Консервативная партия может проголосовать против предложенного кабинетом Мэй проекта бюджета, если финансирование оборонного ведомства не будет увеличено. После этого парламент страны может выразить премьер-министру недоверие, полагает он.

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