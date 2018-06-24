Баку, 24 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил большую роль президента РФ Владимира Путина и президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева в развитии отношений между государствами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

«Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне. Это отношения стратегических партнеров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты Владимир Влалимирович Путин и Вы», — обратился Володин к президенту Азербайджана.

Спикер Госдумы отметил, что убедительная победа Алиева на прошедших в апреле президентских выборах говорит о поддержке выбранного им курса, в том числе и в вопросах внешней политики.

В свою очередь Алиев также отметил, что встречи глав государств укрепляют отношения между странами по всем направлениям. В то же время он подчеркнул важность выстраивания диалога на межпарламентской уровне.

«Как вы знаете мы сотрудничаем во многих сферах. Очень многоплановые и конструктивные отношения мы выработали. И, конечно, межпарламентской сотрудничество имеет особую важность: мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках — это тоже показатель доверительного отношени между нашими странами», — сказал Алиев.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом 24 и 25 июня.