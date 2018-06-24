Анкара, 24 июня, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента и парламента 27-го созыва завершилось в Турции. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Высшую избирательную комиссию страны.

Omid Vahabzadeh Выборы в Турции

«Начатое в 08:00 голосование завершилось в 17:00 по местному времени, — передает вещатель. — Избиратели проголосовали на 180 065 участках».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2018 г. в Турции открылись избирательные участки на выборах президента и парламента. Кандидатуры на высший руководящий пост страны выдвинули 6 человек. Бесспорными фаворитом на президентских выборах является действующий глава государства Реджеп Эрдоган.

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